Турция осудила Запад за отсутствие реакции на обстрелы из Африна

Турция выступила с резкой критикой в адрес западных государств из-за отсутствия реакции на обстрелы турецких городов Рейханлы и Килис, в результате которых погибли мирные жители. Обвинения выдвинул глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

«Почему вы не защищаете права погибших при обстрелах мирных жителей Турции? Они должны быть террористами, чтобы вы защищали их права?» — приводит «РИА Новости» слова дипломата.

С момент начала операции ВС Турции «Оливковая ветвь» приграничные города Рейханлы и Килис подвергаются обстрелам, за которыми, как утверждает Анкара, стоят курдские формирования из Африна. В результате ударов погибли семь человек, более 100 получили ранения.

Турция объявила о начале военной операции «Оливковая ветвь» 20 января. Поводом для ее начала послужило намерение США создать так называемые «отряды безопасности» на сирийско-турецкой границе.