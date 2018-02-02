Прямой эфир
Сюжет:

Турция осудила Запад за отсутствие реакции на обстрелы из Африна

0
Фото: Global Look Press/Ahmed Deeb
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Турция выступила с резкой критикой в адрес западных государств из-за отсутствия реакции на обстрелы турецких городов Рейханлы и Килис, в результате которых погибли мирные жители. Обвинения выдвинул глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

«Почему вы не защищаете права погибших при обстрелах мирных жителей Турции? Они должны быть террористами, чтобы вы защищали их права?» — приводит «РИА Новости» слова дипломата.

С момент начала операции ВС Турции «Оливковая ветвь» приграничные города Рейханлы и Килис подвергаются обстрелам, за которыми, как утверждает Анкара, стоят курдские формирования из Африна. В результате ударов погибли семь человек, более 100 получили ранения.

Турция объявила о начале военной операции «Оливковая ветвь» 20 января. Поводом для ее начала послужило намерение США создать так называемые «отряды безопасности» на сирийско-турецкой границе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Турецкий журналист пострадал при обстреле Африна
Курды ведут переговоры по сдаче Африна
Регион может перейти под контроль Дамаска при посредничестве Москвы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017