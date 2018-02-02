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Турецкий журналист пострадал при обстреле Африна

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Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
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Журналист турецкого агентства Anadolu Сарп Озер был ранен при обстреле сирийского Африна, сообщило агентство.

В сообщении агентства сказано, что возле места, где работал журналист, разорвался минометный снаряд. В результате взрыва Озер был ранен в ногу и руку, журналиста госпитализировали в больницу города Кырыкхан провинции Хатай на юге Турции. Врачи оценивают состояние журналиста как стабильное, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение Anadolu.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва озабочена ситуацией в сирийском Африне, где жертвами военной операции турецкой армии против курдских формирований стали несколько сотен человек.

Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь» против курдских отрядов самообороны на севере Сирии 20 января. На следующий день после авиаударов власти заявили о проведении наземной фазы.

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