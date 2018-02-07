СК проверяет сообщения о голодающих ездовых собаках в Тверской области

Следственный комитет начал проверку информации о частном питомнике в деревне Гущино в Тверской области, где якобы от голода погибают 160 ездовых собак. Об этом в среду, 7 февраля, сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Валерия Павлова.

Представитель ведомства отметила, что, учитывая возможно критическое состояние некоторых собак, планируется провести проверку в кратчайшие сроки. Павлова также не исключила возбуждение уголовных дел в случае подтверждения фактов жестокого обращения с животными.

В местных СМИ тревогу забили зоозащитники, они сообщили о том, что в частном питомнике собаки находятся в крайне истощенном состоянии и не получают ветеринарного ухода. Для привлечения внимания общественности активисты организовали сбор подписей под петицией «Спасем ездовых собак – узников концлагеря в деревне Гущино Тверской области» на платформе Change.org.

«Это прекрасные собаки пород сибирский хаски, аляскинский маламут, спортивный метис (помесь гончих и борзых пород), наиболее привязанных к человеку. Все собаки находятся в крайне истощенном состоянии: вес большинства не превышает 13–14 кг при породных стандартах 23–27. Собаки не получают должного кормления и ухода, а также минимального ветеринарного обслуживания, из-за чего погибают», — говорится в тексте петиции.

Сообщается, что общественники несколько раз встречались с владельцем собак, уговаривали его отдать наиболее истощенных животных, чтобы выходить их. Однако каждый раз получали отказ, пишет ТАСС.

Портал iz.ru писал о том, что несколько женщин планировали массово травить бездомных собак на территории одного из жилых комплексов в Краснодаре. Об этом стало известно после того, как один из пабликов в Instagram выложил видео со скриншотами их переписки.