Хабаровских живодерок отправили из СИЗО в колонию

Жительницы Хабаровска, осужденные за убийства животных и издевательства над бездомным, отправлены в колонию, сообщил пресс-секретарь УФСИН Хабаровского края Дмитрий Баданин.

«Орлова и Савченко, находившиеся в СИЗО, покинули территорию Хабаровского края. Так как на территории региона нет женских колоний для впервые попавших в места лишения свободы, отбывать наказание они будут в другом регионе», — цитирует его слова «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Алене Савченко назначено четыре года и три месяца лишения свободы, Алине Орловой — три года и десять дней тюрьмы. Девушки признаны виновными в жестоком обращении с животными, разбое, оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти и вражды. Жертвами девушек стали 15 животных и птиц. Кроме того, Алена Савченко признавалась в пытках бомжа ножом.

Знакомому девушек Виктору Смышляеву также назначено наказание в виде трех лет колонии общего режима.