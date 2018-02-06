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Несколько женщин из Краснодара планировали массово травить собак

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Фото: ТASS/Zuma/Jaap Arriens
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Несколько женщин планировали массового травить бездомных собак на территории одного из жилых комплексов в Краснодаре. Об этом стало известно, после того как один из пабликов в социальной сети Instagram выложил видео со скриншотами переписки женщин.

Появившееся видео вызвало бурную негативную реакцию пользователей сетей. Женщины из чата с названием «Мамочки ЖК Марсель» обсуждали не просто возможность, но и эффективный способ отравить бродячих собак. При этом в комментарии к видео отмечается, что рядом находится частный сектор, а значит, собаки на территории ЖК могут быть не бродячими, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Из самой переписки женщин ясно: они понимают, что собираются нарушить закон, но легкомысленно считают, что следствие вести никто не будет. Участницы обсуждают, какую отраву купить, как подсыпать ее в еду и где оставить несчастным животным. Под самим видео собралось огромное количество гневных комментариев. Возмущенные горожане напоминают, что собак можно отвести в приют и на стерилизацию, а не убивать.

Ранее портал iz.ru сообщал, что президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за живодерство. Теперь за жестокое обращение с животными можно оказаться в тюрьме на срок до 3 лет, а за преступление, совершенное группой лиц, в присутствии малолетних или с демонстрацией — до 5 лет.

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