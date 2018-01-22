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Женщина выбросила из окна трех собак в Калининградской области

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Женщина выбросила из окна пятого этажа трех собак в городе Советске в Калининградской области, сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

В жестоком обращении с группой животных подозревается женщина в возрасте 57 лет. По имеющимся у следствия данным было установлено, что из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, подозреваемая выбросила трех собак.

В результате падения две собаки погибли, третье животное было доставлено в ветеринарную клинику для предоставления медицинской помощи, сообщило «Калининград.Ru».

Теперь в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение в отношении нескольких животных». По данной статье предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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