Собаку вытащили из ямы биоотходов в Татарстане

Собаку вытащили из ямы для биоотходов в Муслюмовском районе в Республике Татарстан, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.

Инцидент произошел сегодня, 10 января, недалеко от села Салауз-Мухан. На пульт спасателей поступило сообщение о провалившейся в яму для биоотходов собаке. Спасатели извлекли оттуда животное и отпустили его, сообщило ProKazan.ru.

Яма существует для сброса биологических отходных материалов, оставшихся от забойного скота. Глубина ямы составляет два метра. Расположена она в поле около населенного пункта.