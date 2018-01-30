Убивший в стиральной машине кота получил год ограничения свободы

Суд Ухты вынес приговор в отношении 37-летнего местного жителя, который обвинялся в убийстве кота. Мужчина приговорен к одному году ограничения свободы.

Как установило следствие, 12 октября 2017 года нетрезвый житель Ухты, поссорившись со своей девушкой, взял ее кота, засунул в барабан стиральной машины и включил ее. После первой стирки кот подавал признаки жизни, поэтому мужчина включил машинку еще раз. В результате домашнее животное погибло.

Весь процесс обвиняемый снимал на видео, которое затем отправил своей знакомой. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».

Как сообщает ИА FlashNord, ухтинец полностью признал свою вину. По его словам, кот был ласковым и никогда его не кусал. Объяснить причины своего жестокого поступка фигурант дела не смог.

В середине декабря Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. В частности, наказание будет включать штраф в размере до 80 тыс. рублей либо тюремный срок до трех лет.