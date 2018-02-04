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Самолет Киев–Тбилиси совершил жесткую посадку из-за проблем с закрылками

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины», следующий из Киева в Тбилиси, совершил жесткую посадку в Тбилисском международном аэропорту из-за проблем с закрылками. Данную информацию подтвердили в пресс-службе авиакомпании.

«Самолет Boeing 737-800, выполнявший рейс по маршруту Киев–Тбилиси, благополучно осуществил посадку на скорости, превышающей стандартную, в связи с некорректной работой системы выпуска закрылков», — приводит ТАСС заявление авиакомпании.

Отмечается, что обратный рейс состоится 5 февраля в 02:15 по местному времени. Пассажиров перевезут на другом самолете, который ранее был отправлен в столицу Грузии.

Как сообщал портал iz.ru, лайнер авиакомпании «Международные авиалинии Украины» совершил жесткую посадку в четверг, 4 февраля. В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал.

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