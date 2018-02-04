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Самолет UTair вернулся во Внуково из-за ложного сигнала о пожаре

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Фото: Global Look Press/Leonid Faerberg
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Самолет авиакомпании UTair, вылетевший из Москвы в Минск, вернулся в аэропорт Внуково из-за сработавшей по ошибке сигнализации о пожаре.

«Рейс UT835 Москва–Минск вернулся во Внуково из-за ложного срабатывания сигнализации о пожаре. Следов пожара не обнаружено», — заявили в пресс-службе авиаперевозчика.

В UTair уточнили, что повторный вылет рейса из Внуково планируется в 14:20 мск.

Ранее стало известно, что вылетевший из Внуково самолет вернулся в аэропорт вылета после срабатывания датчика пожарной сигнализации. В результате инцидента никто не пострадал.

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