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Авиакомпаниям России и Египта разрешили выполнять рейсы с 1 февраля

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Фото: Global Look Press/Yury Kirsanov
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Авиакомпаниям EgyptAir и «Аэрофлот» выданы разрешения на выполнение полетов рейсов между Москвой и Каиром. Полеты возобновятся с февраля текущего года.

«Все разрешения для авиакомпаний на работу, начиная с 1 февраля, есть. И теперь мы можем запускать рейсы в любое время. Когда точно, уже решает сама компания», — приводит ТАСС слова официального представителя министерства гражданской авиации Египта Басем Абдель Карим.

Полеты из России в Египет были запрещены после катастрофы самолета A-321 российской авиакомпании «Когалымавиа» в октябре 2015 года над Синаем. Тогда погибли 217 российских туристов, летевших из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, а также семь членов экипажа. Причиной авиакатастрофы стал теракт на борту воздушного судна.

Договоренность о возобновлении авиасообщения была достигнута после встречи 11 декабря президента России Владимира Путина и египетского лидера Абделя Фаттаха ас-Сиси.

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