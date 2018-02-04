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Прокуратура проверит экстренную посадку самолета Nordwind в Дели

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Фото: commons.wikimedia.org/Kotofeum
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Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку после того, как летевший из Москвы в Таиланд туристический лайнер авиакомпании Nordwind сел в Дели по техническим причинам.

Как сообщается на сайте ведомства, будет проверено исполнение перевозчиком требований законодательства о безопасности полетов, а также соблюдение прав пассажиров.

«По информации авиакомпании, в настоящее время пассажиры размещены в гостиницах, за пассажирами из аэропорта Шереметьево отправлены два резервных борта», — передает пресс-служба прокуратуры. 

Как сообщал портал iz.ru, самолет Nordwind, на борту которого находились туристы из Москвы, совершил экстренную посадку в Дели из-за технической неисправности. Пассажиры на протяжении почти девяти часов не могли покинуть борт из-за визовых ограничений. 

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