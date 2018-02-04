Туристы из РФ девять часов не могут выйти из самолета в Дели

Туристы, летевшие из Москвы в Пхукет, уже около девяти часов не могут покинуть борт приземлившегося в Дели из-за неисправности воздушного судна. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно данным АТОР, самолет авиакомпании Nordwind совершил посадку в Дели из-за неисправности. Устранить проблему не удалось, и перевозчик готовит к вылету за туристами два резервных борта. Время их вылета зависит от получения слотов в аэропорту Дели и погодных условий в Шереметьево.

«Авиакомпания ведет интенсивные переговоры с местными властями, чтобы получить возможность вывести пассажиров с борта и разместить всех туристов в отелях в ожидании прибытия резервных бортов», — приводит пресс-служба АТОР слова гендиректора туроператора PEGAS Touristik Анны Подгорной.

Отмечается, что эта туристическая компания выступает консолидатором рейса.