Самолет Киев–Тбилиси совершил в аэропорту жесткую посадку

Самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины», следующий из Киева в Тбилиси, совершил жесткую посадку в Тбилисском международном аэропорту. Об этом сообщают местные СМИ.

Предварительно известно, что причиной аварийной посадки могла стать неисправность тормозной системы. Перед посадкой лайнер сделал три незапланированных круга над Тбилиси. Опоздав на 35 минут, самолет экстренно приземлился на высокой скорости, сообщает «Интерфакс-Украина».

Отмечается, что в преддверии посадки пассажиры были проинформированы о мерах безопасности в случае жесткой посадки. В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал.