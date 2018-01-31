Уточнена причина экстренной посадки летевшего из РФ на Кубу самолета

Самолет авиакомпании Azur Air, летевший из России на Кубу, совершил внеплановую посадку в американском Атлантик-Сити из-за перерасхода топлива.

Об этом сообщило руководство компании, передает «РИА Новости».

Как писал портал iz.ru, на борту совершившего экстренную посадку самолета находились 294 пассажира и 14 членов экипажа.

Пресс-служба российского консульства в США ранее сообщала, что причиной посадки стала неисправность двигателя самолета.

Сотрудники диппредставительства выехали в Атлантик-Сити, чтобы оказать содействие находящимся в зоне ожидания аэропорта россиянам.