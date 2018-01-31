Летевший из РФ на Кубу самолет экстренно сел в Атлантик-Сити

Самолет авиакомпании Azur Air, летевший из России на Кубу, совершил экстренную посадку в курортном городе Атлантик-Сити (США) из-за неисправного двигателя. Об этом сообщается в Twitter генконсульства РФ в Нью-Йорке.

Об аварийной посадке самолета авиакомпании Azur Air в г. Атлантик-Сити



По информации Службы таможенного и пограничного контроля США, рейс российской чартерной авиакомпании «Azur Air», следовавший из России на Кубу, 31 января 2018 г. совершил экстренную посадку — Russian Consulate (@rcgnewyork) 31 января 2018 г.

На место срочно выехали дипломаты Генерального консульства России в Нью-Йорке для оказания россиянам необходимого содействия. — Russian Consulate (@rcgnewyork) 31 января 2018 г.

Отмечается, что на борту лайнера находились 294 пассажира и 14 членов экипажа, которые сейчас находятся в зоне ожидания аэропорта. На место выехали дипломаты генерального консульства России в Нью-Йорке для оказания россиянам необходимого содействия.