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Летевший из РФ на Кубу самолет экстренно сел в Атлантик-Сити

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Фото: commons.wikimedia.org/Lasse B.
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Самолет авиакомпании Azur Air, летевший из России на Кубу, совершил экстренную посадку в курортном городе Атлантик-Сити (США) из-за неисправного двигателя. Об этом сообщается в Twitter генконсульства РФ в Нью-Йорке.

 

 

Отмечается, что на борту лайнера находились 294 пассажира и 14 членов экипажа, которые сейчас находятся в зоне ожидания аэропорта. На место выехали дипломаты генерального консульства России в Нью-Йорке для оказания россиянам необходимого содействия.

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