Лайнер из Красноярска в Москву экстренно сел в Новосибирске

«Боинг-747», выполнявший рейс из Красноярска в Москву, вынужденно сел в новосибирском аэропорту Толмачево. Причина экстренной посадки — пассажирке стало плохо с сердцем.

«Человеку стало плохо на борту самолета, самолет совершил вынужденную посадку в штатном режиме», — сообщили в Главном управлении МЧС по Новосибирской области.

Женщина направлена в больницу, ее состояние оценивается как удовлетворительное. Самолет продолжил полет по прежнему маршруту, сообщает ТАСС.

Как писал iz.ru, папа римский Франциск обвенчал стюардессу и бортпроводника на борту самолета во время перелета между чилийскими городами Сантьяго и Икике.





Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/proisshestviya/4912612