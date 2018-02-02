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Сборные Швеции и Финляндии вышли в полуфинал ЧМ по бенди в Хабаровске

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Фото: РИА Новости/Игорь Онучин
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Команды Швеции и Финляндии пробились в полуфинал чемпионата мира по хоккею с мячом, который проходит в Хабаровске.

Хоккеисты сборной Швеции обыграли команду Венгрии со счетом 16:3 в четвертьфинальном матче. В полуфинале шведы встретятся с командой Казахстана, сообщает «Газета.ру».

В параллельном матче сборная Финляндии разгромила команду США и также оформила выход в полуфинал турнира. Финны обыграли американцев со счетом 13:4. В полуфинале финны сыграют против победителя встречи между Россией и Германией.

Напомним, ранее сборная на ЧМ по бенди уступила команде Швеции со счетом 3:6.

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