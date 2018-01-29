Сборная России разгромила Норвегию на ЧМ по бенди в Хабаровске

Сборная России по хоккею с мячом разгромила команду Норвегии в своем стартовом матче на чемпионате мира в Хабаровске.

Встреча в группе А завершилась со счетом 15:1 в пользу российской команды. В составе россиян мячи забросили Андрей Прокопьев, Алан Джусоев, Владимир Каланчин, Артем Бондаренко. Дублями в норвежские ворота отметились Максим Ишкельдин и Алмаз Миргазов. Евгений Дергаев оформил хет-трик, а Сергей Ломанов — покер, сообщает «Р-Спорт».

В составе норвежцев единственный мяч забил Сондре Кристофферсен.

Следующую встречу сборная России проведет 30 января с командой Финляндии, которая в понедельник была разгромлена хоккеистами Швеции со счетом 1:9. В этот же день пройдет встреча сборных Норвегии и Швеции.

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