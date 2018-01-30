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Хоккеисты сборной России обыграли Финляндию на ЧМ по бенди

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Фото: РИА Новости/Игорь Онучин
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Сборная России по хоккею с мячом обыграла команду Финляндии в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Хабаровске.

Матч завершился победой россиян со счетом 2:1. В составе российской команды голами отметились Максим Ишкельдин и Алмаз Миргазов. В составе сборной Финляндии мяч в российские ворота забросил Юхо Лиукконен, сообщает «Спорт-Экспресс».

Сборная России одержала вторую подряд победу на ЧМ, набирает четыре очка и располагается в группе на втором месте. В понедельник россияне не оставили никаких шансов команде Норвегии, разгромив ее со счетом 15:1.

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