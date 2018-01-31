Скончался идеолог «цветных революций» Джин Шарп

Идеолог так называемой ненасильственной борьбы с авторитарными режимами Джин Шарп умер в США. Он скончался 28 января в своем доме в Бостоне в возрасте 90 лет. Кончину теоретика «мягкой силы» связывают с естественными причинами.

Шарп получил репутацию идеолога «цветных революций», поскольку выступил в качестве разработчика самых современных методик государственных переворотов, которые применялись в ряде стран, в том числе в Сербии и на Украине, передает «Газета.ру».

Ранее сообщалось, что председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал обсудить противодействие «цветным революциям» на межпарламентском уровне.



