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Володин призвал страны противостоять «цветным революциям» сообща

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Фото: пресс-служба Государственной Думы/Марат Абулхати
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал обсудить противодействие «цветным революциям» на межпарламентском уровне.

Выступая в Исламабаде на конференции по вопросам безопасности и борьбы с терроризмом, он отметил, что такие революции «часто начинаются с вмешательства во внутренние дела государств».

По его словам, данный вопрос «требует серьезной парламентской оценки и реагирования».

Помимо российской делегации во главе с Володиным, в конференции принимают участие главы парламентов Афганистана, Пакистана, Ирана, Турции и Китая.

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