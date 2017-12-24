Володин призвал страны противостоять «цветным революциям» сообща

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал обсудить противодействие «цветным революциям» на межпарламентском уровне.

Выступая в Исламабаде на конференции по вопросам безопасности и борьбы с терроризмом, он отметил, что такие революции «часто начинаются с вмешательства во внутренние дела государств».

По его словам, данный вопрос «требует серьезной парламентской оценки и реагирования».

Помимо российской делегации во главе с Володиным, в конференции принимают участие главы парламентов Афганистана, Пакистана, Ирана, Турции и Китая.