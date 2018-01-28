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В Санкт-Петербурге 28 января простятся с Людмилой Сенчиной

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Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
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Гражданская панихида по народной артистке России Людмиле Сенчиной пройдет 28 января в Театре музыкальной комедии в Санкт-Петербурге.

Певицу похоронят на Смоленском кладбище, сообщает «РИА Новости».

Панихида начнется в 10:00. Отпевание пройдет в 12:30 в соборе Владимирской иконы Божией матери.

Людмила Сенчина скончалась 25 января в результате продолжительной болезни. Ей было 67 лет.

«Известия» опубликовали в память о Людмиле Сенчиной несколько материалов: «Людмила Сенчина: песня о счастье» и «Любимая Золушка советской эстрады».

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