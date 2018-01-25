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Путин назвал объем финансирования вузов РФ за последние 11 лет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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На финансирование федеральных университетов по всей России было направлено 52 млрд рублей 2006–2017 годах, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе телемоста с ведущими вузами страны.

«Финансирование в 2006–2017 годах только из федерального бюджета составило 52 млрд рублей, со стороны самих университетов, тех, кто их поддерживал, регионов — 22 млрд рублей», — приводит его слова ТАСС

По словам президента, в 2010–2016 годах на формирование научной инфраструктуры в университетах были выделены дополнительные 40,7 млрд рублей. При этом за тот же период вузы сами заработали 38 млрд рублей за счет научно-исследовательской деятельности.

Как подчеркивает Путин, что федеральные университеты задают уровень, к которому должна стремиться вся система высшего образования страны.

Ранее портал iz.ru выяснил, какими навыками должен обладать человек через 10–15 лет, чтобы зарабатывать на достойную жизнь. Как ожидают эксперты, высоким спросом будут пользоваться сантехники, психоаналитики и ученые.

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