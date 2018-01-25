Путин назвал объем финансирования вузов РФ за последние 11 лет

На финансирование федеральных университетов по всей России было направлено 52 млрд рублей 2006–2017 годах, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе телемоста с ведущими вузами страны.

«Финансирование в 2006–2017 годах только из федерального бюджета составило 52 млрд рублей, со стороны самих университетов, тех, кто их поддерживал, регионов — 22 млрд рублей», — приводит его слова ТАСС.

По словам президента, в 2010–2016 годах на формирование научной инфраструктуры в университетах были выделены дополнительные 40,7 млрд рублей. При этом за тот же период вузы сами заработали 38 млрд рублей за счет научно-исследовательской деятельности.

Как подчеркивает Путин, что федеральные университеты задают уровень, к которому должна стремиться вся система высшего образования страны.

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