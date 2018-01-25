Генпрокуратура РФ призвала оградить детей от опасного контента в сети

Нападения в школах в Перми и Улан-Удэ подтверждают необходимость введения дополнительных мер по информационной безопасности детей, считает декан факультета профессиональной переподготовки Академии Генпрокуратуры РФ Наталья Коваль.

«В силу возраста именно дети подвергаются влиянию противоправной идеологии, вовлекаясь в криминальные субкультуры с помощью интернета, а зачастую и СМИ», — приводит ее слова ТАСС.

По словам Коваль, сейчас назрела необходимость внесудебной блокировки сайтов с контентом, склоняющим детей к преступлениям. Она пояснила, что эта мера предусмотрена законопроектом Ирины Яровой, который поддерживает Генпрокуратура.

Ранее портал iz.ru сообщал, что сенатор Елена Мизулина предложила привлекать Росгвардию для охраны школ. По ее мнению, росгвардейцы справятся с этими обязанностями лучше чоповцев, поскольку у первых очень жесткий отбор кадров.