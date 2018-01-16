Якутские чиновники незаконно провели демонтаж торгового комплекса

В Якутске возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности с нарушением вступившего в силу судебного акта. Подозреваемыми являются чиновники окружной администрации.

Как установлено в ходе прокурорской проверки, было отдано неправомерное распоряжение о сносе объекта «Торговый комплекс на мостовом переходе» в квартале «69». Об этом сообщает ИА SakhaNews. Сотрудники администрации не учли то, что ранее принимались судебные решения об отказе в предоставлении участка для застройки, о признании недействительным отказа в выдаче разрешения на строительство, о признании недействительным разрешения на строительство с чрезмерно короткими (не соответствующими проекту) сроками.

Портал iz.ru в конце октября писал о том, что в России могут сократить количество чиновников, ответственных за принятие управленческих решений. Цель — сузить потенциальное коррупционное поле. Критерии, согласно которым планируется оценить коррупциогенность всех должностей государственной и муниципальной службы, разработаны Научно-исследовательским центром ФСБ.