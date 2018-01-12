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Офис Мэй подтвердил приглашение Трампа в Британию

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo
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Приглашение президента США Дональда Трампа посетить Великобританию остается в силе. Об этом заявил офис премьер-министра страны Терезы Мэй.

«Детали будут объявлены в свое время», — говорится в сообщении, которое приводит «РИА Новости».

Ранее Трамп на своей странице в Twitter написал, что отменил поездку в Лондон из-за того, что считает продажу здания посольства США и строительство нового здания «плохой сделкой» бывшего американского лидера Барака Обамы. 

В офисе Мэй пояснили, что речь идет о двух разных поездках. 

«Есть переданное ему премьер-министром приглашение посетить Великобританию с государственным визитом, тут ничего не изменилось, приглашение передано и принято, о деталях будет объявлено в надлежащий срок», — подчеркнули в канцелярии.

Изначально государственный визит Трампа в Великобританию планировался на июнь, затем поездка дважды переносилась. 

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