Офис Мэй подтвердил приглашение Трампа в Британию

Приглашение президента США Дональда Трампа посетить Великобританию остается в силе. Об этом заявил офис премьер-министра страны Терезы Мэй.

«Детали будут объявлены в свое время», — говорится в сообщении, которое приводит «РИА Новости».

Ранее Трамп на своей странице в Twitter написал, что отменил поездку в Лондон из-за того, что считает продажу здания посольства США и строительство нового здания «плохой сделкой» бывшего американского лидера Барака Обамы.

В офисе Мэй пояснили, что речь идет о двух разных поездках.

«Есть переданное ему премьер-министром приглашение посетить Великобританию с государственным визитом, тут ничего не изменилось, приглашение передано и принято, о деталях будет объявлено в надлежащий срок», — подчеркнули в канцелярии.

Изначально государственный визит Трампа в Великобританию планировался на июнь, затем поездка дважды переносилась.