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СМИ пишут об отказе Трампа посетить Великобританию в феврале

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп отказался от визита в Великобританию, рабочая поездка политика планировалась на февраль текущего года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Daily Mail. Издание ссылается на источники, утверждающие, что Трамп «недоволен условиями и уровнем визита». Предполагалось, что американский лидер официально откроет в Лондоне новое здание посольства США и встретится с премьером Великобритании. Теперь сообщается, что новое посольство США в Лондоне откроет госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Британский премьер Тереза Мэй около года назад вручила новому президенту от имени Елизаветы II приглашение посетить Великобританию с государственным визитом.

Поездка Трампа в Великобританию планировалась на июнь, затем дважды переносилась.

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