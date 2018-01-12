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Трамп сообщил об отмене своего визита в Великобританию

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп сообщил об отмене своего планировавшегося на февраль визита в Великобританию. Соответствующее заявление президент сделал 12 января.

Причиной отмены визита Трамп назвал нежелание участвовать в открытии нового здания посольства, решение о строительстве которого принимал его предшественник на президентском посту Барак Обама.

«Причина, по которой я отменил мою поездку в Лондон, заключается в том, что я не поддерживаю решение администрации Обамы продать за гроши, возможно, одно из лучших посольств в Лондоне только для того, чтобы затем построить новое в отдаленном районе за $1,2 млрд. Это плохая сделка. Я не собираюсь разрезать ленточку», — написал Трамп в «Твиттере».

Таким образом американский лидер подтвердил сообщение источников Daly Mail о том, что Трамп решил не ехать в Лондон из-за недовольства условиями и уровнем визита. 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй около года назад вручила Трампу от имени Елизаветы II приглашение посетить Великобританию с государственным визитом. 

Изначально поездка Трампа в Великобританию планировалась на июнь, затем дважды переносилась. 

В декабре 2017 года мэр Лондона Садик Хан заявил, что Дональд Трамп, объявивший Иерусалим столицей Израиля, должен отказаться от идеи государственного визита в Великобританию.

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