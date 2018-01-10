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Путин назвал стоимость нового моста через Волгу в Твери

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Строительство нового моста через Волгу в Твери обойдется в 10 млрд рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочими Тверского вагоностроительного завода.

Президент сообщил, что поручение о подготовке проектно-сметной документации проекта он дал Минтрансу в апреле 2017 года. По словам Путина, ведомство должно подготовить документы в феврале этого года.

Путин отметил, что после подготовки всех необходимых документов Минтрансом станет окончательно понятно, сколько мост стоит и сколько времени займет его строительство.

Портал iz.ru писал о том, что во время посещения завода Владимир Путин ознакомился с его продукцией, в частности, главе государства продемонстрировали линию сборки современных электропоездов «Иволга», двухэтажные вагоны и низкопольные трамваи.

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