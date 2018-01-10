Путин осмотрел продукцию Тверского вагоностроительного завода

Президент России Владимир Путин посетил Тверской вагоностроительный завод и ознакомился с работой предприятия и его продукцией.

Гендиректор завода Андрей Соловей показал президенту линию сборки современных электропоездов «Иволга» и рассказал об особенностях этих составов. Также Путину продемонстрировали двухэтажные вагоны и низкопольные трамваи.

Внутри одного из трамваев Путин провел несколько минут в кресле вагоновожатого. Президент отметил, что для привлечения иностранных покупателей Россия готова предоставлять им кредиты на покупку продукции завода.

Владимир Путин уже посещал Тверской вагоностроительный завод в 2009 году. Тогда предприятие находилось на грани банкротства. Он лично курировал антикризисные меры, принятые для его восстановления.