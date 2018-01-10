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Путин встретится со школьниками — авторами лучших сочинений

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин в четверг, 11 января, встретится со школьниками — авторами лучших сочинений на тему «Россия, устремленная в будущее».

Информацию об этом разместил сайт главы государства в среду, 10 января.

Лучшими работами были признаны сочинения 35 школьников, сообщает портал.

Всего в конкурсе сочинений приняли участие 1,9 млн учащихся из 85 субъектов Российской Федерации.

1 сентября 2017 Путин на открытом уроке в Ярославле заявил, что задача нового поколения состоит в принципиально новом шаге вперед, который откроет новые границы в развитии страны.

В ходе урока Путин предложил ученикам написать сочинение на тему «Россия, устремленная в будущее». Во встрече школьников с главой государства принимали участие около 1 млн человек, среди них более 500 старшеклассников со всей России и педагогов.

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