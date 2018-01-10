Путин встретится с руководителями российских СМИ в преддверии Дня печати

Президент России Владимир Путин 11 января встретится с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств. Мероприятие состоится в преддверии Дня печати, сообщает пресс-служба Кремля.

«В ходе беседы, которая пройдет в редакции газеты «Комсомольская правда», планируется обсудить актуальные вопросы отрасли», — говорится в сообщении.

Профессиональный праздник работников периодической печати отмечается в России 13 января. Именно в этот день в 1703 году в России по указу Петра I вышел в свет первый номер российской газеты «Ведомости».

В марте 2017 года Путин поздравил коллектив и читателей газеты «Известия» со 100-летием издания.