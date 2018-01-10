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Чиновникам разрешили не декларировать криптовалюту

Минтруд утвердил обновленные рекомендации по представлению сведений о доходах госслужащих
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Фото: ТАСС/Демьянчук Александр
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В обновленных рекомендациях по декларированию доходов чиновников впервые упомянуты виртуальные валюты. Госслужащие могут не указывать их в справке, сказано в документе, который разработал Минтруд. А вот если родственники или друзья подарили настоящие деньги — это необходимо отразить. Эксперты отмечают, что появляется риск получения взяток в криптовалюте, однако чиновникам будет проблематично ее легализовать.

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Минтруд выпустил новые методические рекомендации для чиновников «по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2018 году (за отчетный 2017 год)». Этот документ ведомство разрабатывает ежегодно при участии администрации президента и Генпрокуратуры. Госслужащие ориентируются на него во время декларационных кампаний. 

В новых рекомендациях пункт о том, что можно не декларировать полученные в натуральной форме товары и услуги, дополнен словами о том, что «формой справки не предусмотрено указание... виртуальных валют». К ним относится в том числе биткоин, курс которого поднялся за минувший год в 15 раз и достигал $20 тыс.

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Как и в предыдущих версиях документа, чиновникам напомнили, что они не освобождаются от обязанности предоставлять сведения о доходах и расходах во время отпуска, на больничном или в «иной период неисполнения должностных обязанностей».

Теперь чиновникам рекомендовано также указывать иные места работы, если они есть (закон разрешает госслужащим заниматься научной и творческой деятельностью, преподавать). Предыдущая редакция рекомендаций говорила лишь о необходимости указания основного места работы на титульном листе.

Расширен перечень примеров «иных доходов», которые нужно фиксировать в декларации. Теперь в нем перечислены «денежные средства, полученные от родственников и третьих лиц на невозвратной основе» (за исключением супруг, супругов и несовершеннолетних детей).

В рекомендациях есть нововведения относительно детей. Теперь чиновникам нужно указывать, в каком учреждении воспитывается их несовершеннолетний ребенок — в графе «род занятий». 

Также в документе есть фраза о том, что указание сведений о расходах без необходимости не будет нарушением. Сейчас эти сведения обязаны предоставлять только те, чьи расходы превысили суммарный доход за три года.

В пресс-службе Минтруда «Известиям» подтвердили, что «министерства, ведомства, субъекты РФ» проинформированы о новых рекомендациях «письмом Минтруда России».

Эксперт центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» Владислав Цепков заметил, что необязательность декларирования виртуальных валют допускает получение взяток, например, биткоинами.

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— Но криптовалюта не является средством платежа, ее невозможно потратить. Если же они ее продадут и получат реальный доход, его будет необходимо декларировать, поэтому риски минимальны, — пояснил Владислав Цепков.

Руководитель экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков отметил, что новые рекомендации требуют от чиновников еще большей открытости. Например, в части указания места учебы детей. 

— Открытый госслужащий — это хорошо, он должен быть абсолютно прозрачен. Исполнение рекомендаций поможет предотвратить возникновение дополнительных вопросов, — считает Николай Калмыков.

Российские госслужащие публично отчитываются о своих доходах с 2009 года. С 2013 года необходимо сообщать и о крупных тратах. До 1 апреля декларации представляют президент, члены правительства, федеральные госслужащие и сотрудники администрации президента. До 30 апреля отчитываются региональные и муниципальные чиновники, служащие Центробанка, сотрудники Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования, Фонда обязательного медицинского страхования, госкорпораций.

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