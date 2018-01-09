В Туве произошло землетрясение магнитудой 4,8

Во вторник, 9 января, было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,8 в 333 км к юго-западу от Кызыла. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло в 23:11 мск в понедельник и в 03:11 во вторник по местному времени.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 6,1 балла.

Ранее Камчатский филиал Геофизической службы РАН сообщил, что вулкан Ключевская сопка выбросил столб пепла высотой до 6 км.