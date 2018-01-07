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Землетрясение магнитудой 6 произошло на границе Мьянмы с Индией

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Stefan Auth
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Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано на территории Мьянмы близ границы с Индией.

Эпицентр находится в 81 км к востоку от индийского города Импхал, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как «разрушительное», уточняет «РИА Новости».

Сведения о возможных разрушениях или человеческих жертвах не поступали.

Максимальное по шкале магнитуд (шкале Рихтера) землетрясение из числа зарегистрированных составляло 9,5. По статистике, ежегодно на планете происходит около ста случаев колебаний земной поверхности магнитудой 6.

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