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Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у Командорских островов

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Muhammad Fauzy
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Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в акватории Тихого океана рядом с Командорскими островами. Об этом сообщил Камчатский филиал Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Координаты эпицентра землетрясения: 54,56 градуса северной широты и 168,21 восточной долготы.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства, эпицентр подземного толчка находился на глубине 58 км в 155 км юго-восточнее села Никольское на острове Беринга.

В управлении МЧС по Камчатскому краю пояснили, что в результате сейсмособытия никто не пострадал, угроза цунами не объявлялась.

7 января землетрясение магнитудой 5,9 произошло в 28 км от села Никольское.

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