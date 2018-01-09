Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у Командорских островов
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в акватории Тихого океана рядом с Командорскими островами. Об этом сообщил Камчатский филиал Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
Координаты эпицентра землетрясения: 54,56 градуса северной широты и 168,21 восточной долготы.
Как передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства, эпицентр подземного толчка находился на глубине 58 км в 155 км юго-восточнее села Никольское на острове Беринга.
В управлении МЧС по Камчатскому краю пояснили, что в результате сейсмособытия никто не пострадал, угроза цунами не объявлялась.
7 января землетрясение магнитудой 5,9 произошло в 28 км от села Никольское.