Четыре велопарада пройдут в Москве в 2018 году

В Москве в 2018 году запланировано четыре велопарада, сообщил куратор проекта Let's bike it Владимир Кумов.

«Запланировано четыре велопарада», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова Кумова.

В ушедшем году в Москве прошло также четыре велопарада. Зимний состоялся в январе, Московский прошел в мае, Ночной — в июле и Осенний — в сентябре.

Напомним, наряду с велопарадами в 2017 году в Москве регулярно проходили велосипедные акции. Одной из них в сентябре была международная акция «На работу на велосипеде».

Осенний велопарад в 2017 году объединил около 20 тыс. участников. Велосипедисты проехали по маршруту протяженностью около 30 км.