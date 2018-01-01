Собчак станцевала возле православного храма в Москве

Кандидат в президенты России Ксения Собчак устроила танцы напротив православного храма в Москве. Видеозапись происходящего Собчак разместила в своем аккаунте в социальной сети в Instagram.

Зампред Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил что в РПЦ воздержатся от комментирования видеоролика с участием Ксении Собчак.

«Мы выходки людей, которые танцуют ночью с бутылками, как представляется спиртных напитков, в руках не комментируем», — сказал Кипшидзе в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Как сообщал портал iz.ru, в октябре 2017 года Ксения Собчак заявила о желании баллотироваться на пост президента России. В конце декабря Собчак подала в Центризбирком документы на выдвижение от партии «Гражданская инициатива». Собчак вступила в партию и по решению съезда вошла в ее руководящий орган — политический совет. Кандидатом в президенты она была утверждена на съезде партии 23 декабря. Центризбирком разрешил Собчак открыть специальный счет для формирования избирательного фонда. Таким образом, комиссия дала зеленый свет на начало официальной кампании и сбор подписей в ее поддержку.

Избирательная кампания перед выборами президента РФ стартовала 18 декабря. Выборы президента состоятся 18 марта 2018 года.