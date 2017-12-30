ЦИК изучит жалобу штаба Собчак на ролик «Единой России» с Дедом Морозом

Центризбирком рассмотрит жалобу юристов штаба Ксении Собчак на видеоролик партии «Единая Россия» с Дедом Морозом. Об этом «РИА Новости» в субботу, 30 декабря, заявила секретарь комиссии Майя Гришина.

«Я ролика не видела. Если жалоба поступила, она подлежит оценке в ЦИКе. Любое обращение, если оно поступит в ЦИК, конечно, будет рассмотрено. Оценку любого видеоматериала и доводов жалобы будем делать по факту того, что изложено в жалобе и что имеется в видеоматериале. Заочно оценить какой-либо ролик невозможно», — отметила представитель ЦИК.

ранее 30 декабря юристы Собчак пожаловались в ЦИК и Генпрокуратуру на агитационный ролик «Единой России». На видео «маленькая девочка просит Деда Мороза сделать президентом России Владимира Путина».

25 декабря Ксения Собчак подала в Центризбирком документы на выдвижение в президенты России от партии «Гражданская инициатива». На этапе регистрации ей предстоит собрать не менее 100 тыс. подписей избирателей в свою поддержку.

Очередные выборы главы государства пройдут 18 марта 2018 года. Предвыборная кампания официально стартовала 18 декабря.