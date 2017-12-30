СМИ рассказали об увлечениях организатора взрыва в магазине Петербурга

Предполагаемый организатор и непосредственный исполнитель взрыва в петербургском супермаркете «Перекресток» Дмитрий Лукьяненко причисляет себя к оккультному националистическому движению «Нью Эйдж» (New Age). Об этом стало известно РЕН ТВ.

Также, по некоторым данным, 35-летний петербуржец был последователем ответвления ДЭИР (Дальнейшее энергоинформационное развитие).

Портал iz.ru сообщал, что подозреваемый состоял на учете в психдиспансере и вел асоциальный образ жизни.

Взрыв в магазине произошел 27 декабря. В камере хранения сработало взрывное устройство мощностью 200 г в тротиловом эквиваленте. По последним данным, пострадали 18 человек. Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал случившееся как теракт.

Злоумышленника удалось задержать 30 декабря. Его передали следователям, которые уже начали допрос.