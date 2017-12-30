СМИ узнали о психическом отклонении у предполагаемого организатора взрыва в Петербурге

Предполагаемый организатор и непосредственный исполнитель взрыва в петербургском супермаркете «Перекресток» состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом в субботу, 30 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

«По предварительным данным, задержанный состоял на учете в психоневрологическом диспансере и вел асоциальный образ жизни», — отметил он.

Собеседник агентства в правоохранительных органах также рассказал, что подозреваемый является местным жителем, а информированный источник «Интерфакса» утверждает, что мужчина придерживается националистических взглядов.

Ранее 30 декабря ФСБ сообщила о задержании злоумышленника. Он передан сотрудникам Следственного комитета. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко в свою очередь сообщила, что допрос подозреваемого уже начался.

Взрыв в супермаркете произошел 27 декабря. В камере хранения сработало взрывное устройство мощностью 200 г в тротиловом эквиваленте. По последним данным, в результате инцидента пострадали 18 человек. Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом.