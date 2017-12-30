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ФСБ задержала организатора взрыва в магазине «Перекресток»

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Фото: REUTERS/Anton Vaganov
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Организатор взрыва в супермаркете «Перекресток» был задержан, сообщили в ФСБ России, передает ТАСС.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в ходе оперативно-разыскных мероприятий 30 декабря 2017 года установлен и задержан организатор и непосредственный исполнитель подрыва самодельного взрывного устройства, совершенного 27 декабря в торговом зале магазина «Перекресток» в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что задержанный был передан в СК РФ для проведения дальнейшего расследования.

В СК России заявили, что начали допрос подозреваемого, а также добавили, что намерены подать ходатайство об аресте возможного организатора взрыва.

Взрыв произошел в среду, 27 декабря, в супермаркете «Перекресток» в Санкт-Петербурге. В камере хранения сработало взрывное устройство мощностью 200 г в тротиловом эквиваленте. Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом. Он также поручил ФСБ при задержании террористов действовать по закону, однако при угрозе жизни ликвидировать боевиков на месте. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пояснил, что речь идет о тех лицах, которые вынашивают планы по осуществлению террористических актов в России.

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