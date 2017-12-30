СК допрашивает подозреваемого в организации взрыва в Петербурге

Следственный комитет России (СК РФ) начал допрашивать подозреваемого в совершении теракта в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.

«С подозреваемым в совершении взрыва в Санкт-Петербурге начали работать следователи СК России, сейчас его допрашивают»— сказала она.

Следственный комитет также намерен ходатайствовать об аресте подозреваемому.

Ранее в ФСБ сообщили, что возможный организатор взрыва в супермаркете в Петербурге был задержан и передан СК РФ. Взрыв произошел 27 декабря. Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом.