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«Гламурный полицейский» уволился из правоохранительных органов Петербурга

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Фото: Instagram.com/le.too
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Молодой сотрудник правоохранительных органов Роман Карплюк, известный своими фотографиями в Instagram,  решил покинуть ряды стражей правопорядка Санкт-Петербурга. Об этом 24-летний молодой человек сообщил подписчикам на своей странице в социальной сети.

По его словам, у него как раз истек срок контракта.

«Для себя я решил выбрать другую дорогу и реализовываться в других направлениях, полон идей и амбиций я иду дальше!» — написал молодой человек.

 

Публикация от Roman (@le.too) Дек 28, 2017 at 8:14 PST

Как уточняет телеканал «360», Карплюк работал в Главном следственном управлении Петербурга и занимался расследованиями дорожно-транспортных происшествий с летальным исходом.

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