«Гламурный полицейский» уволился из правоохранительных органов Петербурга

Молодой сотрудник правоохранительных органов Роман Карплюк, известный своими фотографиями в Instagram, решил покинуть ряды стражей правопорядка Санкт-Петербурга. Об этом 24-летний молодой человек сообщил подписчикам на своей странице в социальной сети.

По его словам, у него как раз истек срок контракта.

«Для себя я решил выбрать другую дорогу и реализовываться в других направлениях, полон идей и амбиций я иду дальше!» — написал молодой человек.

Публикация от Roman (@le.too) Дек 28, 2017 at 8:14 PST

Как уточняет телеканал «360», Карплюк работал в Главном следственном управлении Петербурга и занимался расследованиями дорожно-транспортных происшествий с летальным исходом.