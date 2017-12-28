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Оргкомитет ожидает на ОИ-2018 более 200 спортсменов из РФ

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Фото: ТАСС/Jens Kalaene
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Организационный комитет зимних Олимпийских игр в Пхенчхане ожидает, что в состязаниях примут участие 210 российских спортсменов, заявил глава комитета Ли Хи Бом. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

«Мы ожидаем, что около 210 атлетов из России приедут в Южную Корею. Оргкомитет будет поддерживать российских спортсменов с момента их прибытия и до отъезда, как и всех других атлетов», — сказал он.

Зимние Олимпийские игры пойдут в южнокорейском городе Пхенчхан в феврале 2018 года.

5 декабря исполком МОКа вынес решение, согласно которому в ОИ-2018 смогут принять участие только «чистые» российские спортсмены. Они смогут выступить только под олимпийским флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России» (OAR). Однако российские болельщики смогу использовать символику страны в Доме болельщиков, сообщил его директор Олег Румянцев.

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