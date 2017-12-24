25 декабря CAS получит жалобу саночницы Ивановой на решение МОК

Российская саночница Татьяна Иванова сообщила, что ее апелляция на решение МОК поступит в Спортивный арбитражный суд (CAS) 25 декабря. Ранее МОК пожизненно отстранил спортсменку от участия в Олимпиадах.

«В понедельник мое дело будет направлено в CAS. Мы обжалуем любое решение и пойдем до конца, сколько бы это не длилось. Мы добьемся своего и оставим свои медали при себе», — написала Иванова в своем Instagram.

«Я готовлюсь к своей третьей Олимпиаде, и если нужно будет, я буду готовиться и к четвертой. Но я дойду до конца и докажу, что я чистый спортсмен, который всегда боролся без допинга», — подчеркивает спортсменка.

«Я шла к олимпийской медали 11 лет. 11 лет упорных тренировок и ограничений себя во многом. Я не употребляла допинг ни в каких вариантах. Никогда», — пишет Иванова.

«Сейчас очернили мое имя, даже не только мое, но и всех олимпийцев», — считает она.

Как сообщал iz.ru, Международный олимпийский комитет (МОК) лишил российских саночников Альберта Демченко и Татьяну Иванову серебряных медалей Олимпийских игр в Сочи за нарушение антидопинговых правил. Исполнительный директор Федерации санного спорта России Станислав Тюрин заявил порталу, что спортсмены готовились к любым заявлениям МОКа.