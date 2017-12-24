25 декабря CAS получит жалобу саночницы Ивановой на решение МОК
Российская саночница Татьяна Иванова сообщила, что ее апелляция на решение МОК поступит в Спортивный арбитражный суд (CAS) 25 декабря. Ранее МОК пожизненно отстранил спортсменку от участия в Олимпиадах.
«В понедельник мое дело будет направлено в CAS. Мы обжалуем любое решение и пойдем до конца, сколько бы это не длилось. Мы добьемся своего и оставим свои медали при себе», — написала Иванова в своем Instagram.
«Я готовлюсь к своей третьей Олимпиаде, и если нужно будет, я буду готовиться и к четвертой. Но я дойду до конца и докажу, что я чистый спортсмен, который всегда боролся без допинга», — подчеркивает спортсменка.
«Я шла к олимпийской медали 11 лет. 11 лет упорных тренировок и ограничений себя во многом. Я не употребляла допинг ни в каких вариантах. Никогда», — пишет Иванова.
«Сейчас очернили мое имя, даже не только мое, но и всех олимпийцев», — считает она.
Это фото было сделано через пару дней после награждения эстафеты на Олимпийских играх в Сочи. Я даже не знала, как нужно фотографироваться с олимпийской медалью... Но буквально вчера меня лишили этой награды. Это несправедливо. И доказательств моих нарушений нет. Я шла к олимпийской медали 11 лет. 11 лет упорных тренировок и ограничений себя во многом. Я не употребляла допинг ни в каких вариантах. Никогда. Мой принцип: честный и чистый спорт. Я просто не могла подвести тех людей, которые со мной работали, верили в меня и меня тренировали. Это мои родители: папа — мой тренер, а мама приехала за свой счет на мои соревнования. Это мои друзья и близкие люди. И даже ради этих моментов я готова была отдать всё, что есть у меня, чтобы они мной гордились. Сейчас очернили мое имя, даже не только мое, но и всех олимпийцев. Все мы отказывались от многого, что нам было дорого. И всё ради того, чтобы попасть на олимпийский пьедестал. В Лозанне нас никто не слушал, а некоторые даже спали и похрапывали. В моем виде спорта допинг не важен! ВАЖЕН инвентарь, на котором ты едешь, и важно то, как ты едешь по трассе. Даже если ты быстро стартанешь, то впереди тебя ждет трасса в 1 км. В моем виде спорта никогда не было случаев дисквалификации за допинг... Тем более пожизненных... Спасибо тем, кто написал слова поддержки... Это очень важно. Тем, кто злорадствует, — успехов. Я буду наказывать беспощадно. В понедельник мое дело будет направлено в CAS. Мы обжалуем любое решение и пойдем до конца, сколько бы это не длилось. Мы добьемся своего и оставим свои медали при себе. Воины не сдаются, воины идут до конца! И побеждают! Я готовлюсь к своей 3-й Олимпиаде, и, если нужно будет, я буду готовиться и к 4-й. Но я дойду до конца и докажу, что я чистый спортсмен, который всегда боролся без допинга!#иванова#санныйспорт#rusluge#teamrussia#chusovoy#perm#правдазанами
Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ТАТЬЯНА ИВАНОВА (@tattiivanova) Дек 23, 2017 at 1:29 PST
Как сообщал iz.ru, Международный олимпийский комитет (МОК) лишил российских саночников Альберта Демченко и Татьяну Иванову серебряных медалей Олимпийских игр в Сочи за нарушение антидопинговых правил. Исполнительный директор Федерации санного спорта России Станислав Тюрин заявил порталу, что спортсмены готовились к любым заявлениям МОКа.