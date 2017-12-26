Три человека стали жертвами массового ДТП под Самарой

Три человека погибли, двое пострадали под Самарой после столкновения трех легковых автомобилей и «КамАЗа». Об этом сообщает ГУМВД по региону. Массовая авария произошла около 10:20 мск во вторник, 26 декабря.

По данным ведомства, в результате массового ДТП водитель и два пассажира ВАЗ- 21214 скончались до приезда скорой помощи. Пассажир «Нивы» и водитель DAEWOO Nexia госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По предварительным данным, водитель вазовской легковушки выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком, после чего движущийся позади в попутном направлении автомобиль Priora наехал на иномарку DAEWOO.

Портал iz.ru писал о гибели четырех человек в ДТП с участием грузовика в Оренбургской области. Авария произошла в Кувандыкском районе на 218 км трассы Оренбург–Орск вечером 25 декабря. В результате столкновения автомобиля Renault и фуры, перевозившей топливо, скончались водитель и трое пассажиров легковушки.