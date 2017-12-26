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Житель Иркутска погиб, катаясь на привязанной к автомобилю «ватрушке»

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Житель Иркутска погиб, катаясь на «ватрушке», привязанной тросом к автомобилю. Инцидент произошел 24 декабря на Мельнично-Падском тракте, сообщает пресс-служба МВД Иркутской области.

По данным ведомства, 20-летний иркутянин без прав сел за руль автомобиля Toyota Corolla, к которому был прикреплен тюбинг. На «ватрушке» находился его приятель.

Во время момент катания набравшая скорость «ватрушка» вылетела на полосу встречного движения и попала под колеса автомобиля Toyota Passo. В результате ДТП молодой человек скончался. По факту его гибели проводится доследственная проверка.

Портал iz.ru писал о том, что 25 декабря две туристки из Чехии погибли в горах Высокие Татры в Словакии. Девушки сорвались в пропасть во время прогулки по высокогорным тропинкам.

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