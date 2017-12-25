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Две туристки из Чехии погибли, сорвавшись в пропасть в горах Словакии

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Фото: Global Look Press/eye ubiquitous/hutchison
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Две туристки из Чехии погибли в горах Высокие Татры на востоке Словакии. Об этом сообщила горноспасательная служба страны.

Отмечается, что девушки 23 и 25 лет сорвались в пропасть во время прогулки по высокогорным тропинкам.

«Две туристки из Чехии в возрасте 23 и 25 лет погибли во время прогулок в Высоких Татрах. Они сорвались в пропасть, гуляя по обледеневшим высокогорным тропинкам», — приводит ТАСС сообщение спасательной службы.

Также ведомство порекомендовало туристам и посетителям горнолыжных курортов воздержаться от прогулок по склонам, так как из-за временного потепления туристические тропы покрыла гололедица.

Это уже не первое происшествие с чешскими туристами. С сентября в словацких горах погибло шесть граждан Чехии. По данным Горноспасательной службы Словакии, все они пренебрегли мерами безопасности во время восхождений в горы.

18 декабря портал iz.ru сообщил, что сноубордист погиб во время спуска с дикого склона в горах Сочи. Спортсмену было 26 лет. Он катался за пределами оборудованных снежных трасс и во время одного из спусков сорвался с высоты и разбился.

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